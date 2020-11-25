БЕЛАЗ поставил 136-тонный карьерный самосвал на Урал

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карьерный самосвал серии БЕЛАЗ-7513 грузоподъемностью 136 т приступил к работе в парке технологического транспорта горного цеха ОАО "Святогор" на Урале, входящего в состав "УГМК-Холдинга" - крупнейшего производителя меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

"Белорусские самосвалы хорошо зарекомендовали себя в условиях работы нашего карьера. Сейчас у нас в распоряжении вместе с новой машиной шесть единиц большегрузной техники. Новый БЕЛАЗ будет задействован на вывозке вскрыши на отвал скальных пород, а также на транспортировке рудного сырья на дробильно-сортировочную фабрику горного цеха", - рассказал главный инженер горного цеха АО "Святогор" Борис Буднев.

Как отметили в пресс-службе, самосвалы серии 7513 одни из самых востребованных и популярных машин у горняков. Они максимально приспособлены к сложным горнотехническим условиям открытых разработок. "Высокий ресурс этих машин определяется применением совершенных силовых установок, высоким техническим уровнем узлов и агрегатов, использованием высокопрочных материалов, применяемых при изготовлении рамы и платформы", - подчеркнули на предприятии.

Преимущества белорусской техники подтверждают и эксплуатационники в карьерах. Операторы БЕЛАЗов горного цеха АО "Святогор" отмечают современность и

технологичность машин: просторность кабины, отличную обзорность, эргономичность приборной панели, которая обеспечивает легкую читаемость показаний приборов и доступность в управлении самосвалом.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

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