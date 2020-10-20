БЕЛАЗ поставил 20 карьерных самосвалов на полуостров Таймыр

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" возобновило поставки карьерной техники Заполярному филиалу ПАО ГМК "Норильский Никель", отгрузив 20 карьерных самосвалов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

Вся партия карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555В изготовлена по техническому заданию и спецификациям, сформированным инженерами Заполярного филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в реальных условиях горного производства.

"Эта поставка уникальна. Во второй половине августа было получено техническое задание на разработку новой эксклюзивной комплектации, а уже в начале осени БЕЛАЗ приступил к изготовлению 55-тонных карьерных самосвалов. В сентябре в Красноярский край было отгружено 13 машин, а еще 7 самосвалов - в октябре. Вся техника отправилась по железной дороге в порт Дудинка - единственный в мире порт, работающий в режиме круглогодичной навигации в условиях Крайнего Севера. Отсюда 55-тонники БЕЛАЗ будут направлены на место сборки и последующей эксплуатации", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7555В в арктическом исполнении максимально подходят для работы в Заполярье. "Даже в условиях температурного минимума, повышенной ветренности, метелей и снежных заносов 55-тонные машины имеют высокие эксплуатационные характеристики, экономичны по расходу горючего и смазочных материалов. Водительские кабины имеют оптимальную обзорность, эргономичную систему управления, оборудованы удобными сиденьями и климатическими системами", - пояснили в пресс-службе.

Новые БЕЛАЗы будут перевозить горную массу в отвалы и на технологические переделы Заполярного филиала, вывоз отвальных шлаков металлургических переделов, производить отсыпку строительных площадок и так далее.

Оператором по поставке, сборке и сервисному сопровождению отгруженной техники является ООО "БелТрансЛогистик" - официальный представитель БЕЛАЗ в России. "Одержать победу в тендерной процедуре позволили постоянный контакт дилера с руководством ПАО ГМК "Норильский Никель", совместное посещение мест эксплуатации, где оказывается высокотехнологичная сервисная поддержка техники БЕЛАЗ, а также внедрение на производстве инновационных технологий, отвечающих современным требованиям рынка", - добавили на заводе.

Заполярный филиал ПАО ГМК "Норильский Никель", лидер горно-металлургической промышленности России, расположен на полуострове Таймыр (Красноярский край) и ведет свою деятельность на Северо-Сибирской никеленосной металлогенической провинции. Норильская руда уникальна: содержание никеля в основной массе руды достигает 3% и более.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-