БЕЛАЗ поставил 20 карьерных самосвалов в Заполярье

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заполярный филиал ПАО ГМК "Норильский никель" в Красноярском крае пополнили 20 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555В. После сборки и подготовки новая техника будет задействована для стратегических проектов "Норникеля", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

Карьерная техника БЕЛАЗ, погруженная на железнодорожные платформы, преодолела огромный маршрут до арктического порта Дудинка на реке Енисей - единственного в мире порта, работающего в режиме круглогодичной навигации в условиях Крайнего Севера. Оттуда 55-тонники БЕЛАЗ-7555В были направлены в Норильск на место сборки и последующей эксплуатации - в автотранспортное объединение "ЦАТК", входящее в Заполярный филиал "Норильского никеля".

"Первым делом самосвалы пойдут на талнахское направление. Это строительство Мокулаевского месторождения, которое относится к "Серному проекту". Кроме этого, машины задействуют на строительстве второй очереди хвостохранилища по проекту "ТОФ-3 ПК", - отметил главный инженер ЦАТК Юрий Линейцев.

Уже собраны шесть из 20 поступивших самосвалов. На предприятии рассчитывают, что все сборочные и подготовительные работы займут три-четыре месяца, а значит, первые БЕЛАЗы смогут выйти в рейс в апреле.

"Мы поставляем машины, собираем и запускаем их, ведем сервисное обслуживание, - рассказал заместитель руководителя сервиса ООО "БелТрансЛогистик" (официальный представитель ОАО "БЕЛАЗ" в регионе) Сергей Дегтярев. - Наша задача - качественно собрать два десятка машин и запустить их на линию. Сборка одного самосвала у нас занимает четыре дня".

Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7555В в арктическом исполнении максимально подходят для эксплуатации в суровых условиях Заполярья при температурах до минус 50 градусов. Машины имеют высокие эксплуатационные характеристики, экономичны по расходу горючего и смазочных материалов.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-