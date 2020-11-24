БЕЛАЗ поставил 55-тонный карьерный самосвал в Красноярский край

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На разрезе "Саяно-Партизанский" в Красноярском крае введен в эксплуатацию новый карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555Н грузоподъемностью 55 т, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар") продолжает наращивать производственные мощности по добыче высококалорийного каменного энергетического угля, регулярно пополняя парк карьерной техники разреза у предгорья Саян. По расчетам саянских угледобытчиков, новый 55-тонный БЕЛАЗ, предназначенный для транспортировки вскрышных пород и угля до внутреннего склада, поспособствует росту производственной мощности разреза.

"За последние три года на наше угледобывающее предприятие поступило семь карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7555. Всего на разрезе эксплуатируется 19 единиц техники белорусского производства, из них 13 самосвалов БЕЛАЗ-7555В, 3 - БЕЛАЗ-7555D и 3 - БЕЛАЗ-7555Н. Все грузоподъемностью 55 т", - рассказал главный механик разреза "Саяно-Партизанский" Сергей Железцов.

Как отметили в пресс-службе, в карьерном самосвале БЕЛАЗ-7555Н реализованы передовые технические решения и внедрены новые узлы и системы. В частности, есть современная гидромеханическая передача с системой автоматического управления, которая улучшает эксплуатационные характеристики машины, увеличивает ее ресурс и надежность, поддерживая оптимальные рабочие режимы. Имеются новый ведущий задний мост с увеличенным ресурсом, двухконтурная гидросистема, обеспечивающая надежность и высокую динамику работы, кабина повышенной комфортности и улучшенной обзорности.

На разрезе "Саяно-Партизанский", введенном в эксплуатацию в 1991 году, добывается энергетический уголь марок Д и Г. В 2018 году предприятие впервые достигло годового объема добычи в 1 млн т угля, а в ближайшей перспективе он должен вырасти до 1,5 млн т в год. Сибирское твердое топливо пользуется стабильно высоким спросом как на внутреннем рынке, так и у импортеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

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