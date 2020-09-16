БЕЛАЗ поставил два 130-тонных самосвала для российского "Апатита"

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два 130-тонных карьерных самосвала БЕЛАЗ-75131 доставлены на Восточный рудник Кировского филиала АО "Апатит" (Группа "ФосАгро", Российская Федерация), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

На Восточном руднике теперь уже работают шесть 180-тонников и шестнадцать 130-тонников БЕЛАЗ. "Новая белазовская карьерная техника - часть большого инвестиционного проекта по развитию рудно-сырьевой базы давнего стратегического партнера Белорусского автомобильного завода на Кольском полуострове. Для эффективной реализации программы проекта в прошлом году было заключено соглашение о сотрудничестве Кировского филиала АО "Апатит" с ОАО "БЕЛАЗ", предусматривающее поставку в Хибины не менее 50 карьерных самосвалов в течение трех лет", - пояснили в пресс-службе.

На новых высокотехнологичных БЕЛАЗах установлено яркое диодное освещение, есть система безопасного приближения к препятствию: самосвалы оснащены камерами кругового обзора, которые помогают водителям при выполнении маневров. Среди плюсов белорусских машин специалисты Кировского филиала АО "Апатит" назвали качественную электронику, сиденье с пневмоподушкой, аппаратуру для более комфортной работы.

Кировский филиал АО "Апатит" - крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного фосфатного сырья. Техника БЕЛАЗ работает в карьерах КФ АО "Апатит" с 1960-х годов, когда в Хибинах начались открытые горные разработки апатит-нефелиновых месторождений.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-