БЕЛАЗ поставил новую технику на Центральный ГОК в Украину

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ поставил колесный бульдозер и карьерные самосвалы грузоподъемностью 130 т для Центрального горно-обогатительного комбината (Группа "Метинвест", Кривой Рог, Украина), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

"Современная горная техника - это всегда хорошая помощь в производстве. Она повышает эффективность и производительность работы, особенно в умелых руках наших профессионалов. К тому же новые модели удобны в использовании, комфортны для наших водителей. А мы на Центральном ГОКе всегда стремимся сделать условия труда нашего большого коллектива лучше", - подчеркнул генеральный директор Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик на церемонии вручения ключей операторам новых белазовских машин.

С учетом новых машин на комбинате задействованы теперь 42 БЕЛАЗа такого класса грузоподъемности.

"Бульдозер БЕЛАЗ-78231 с колесной формулой 4х4 станет отличным помощником для горняков Центрального ГОКа в расчистке технологических магистралей и забоев в карьере, формировании дорожного полотна. Почти пятиметровый отвал, мощный, в 490 л.с., шестицилиндровый двигатель, немаленькая для спецтехники подобного назначения скорость до 25 км/ч - такая машина в железорудном карьере просто незаменима. К тому же в отличие от гусеничных моделей колесный бульдозер меньше влияет на дорожное полотно", - рассказали на белорусском предприятии.

Как отметили в пресс-службе, 130-тонные самосвалы серии БЕЛАЗ-7513 - классика для железорудных карьеров Криворожского железорудного бассейна. "Эти современные карьерники максимально подходят для работы в режиме 24/7 на технологических дорогах рудников. Динамический тормоз надежен под высокими нагрузками, колеса защищены от пробуксовки и скольжения. Надежные и безопасные в эксплуатации, они показывают высокую производительность и умеренный расход топлива", - пояснили на заводе.

Работать белазистам на 130-тонном самосвале комфортно и безопасно. Фото БЕЛАЗ

Работать на 130-тонном самосвале комфортно и безопасно. Кабина БЕЛАЗ-75131 имеет хороший обзор: для контроля слепых зон по периметру самосвала установлены камеры, передающие изображение на операторский монитор. Рабочее место оборудовано современными климат-системами, хорошо звуко- и пылеизолировано. "Для улучшения обзорности водительская кабина нового бульдозера имеет высокую посадку и панорамное остекление. Рабочее место оператора изолировано от влияния пыли, шума и вибрации, а также оборудовано креслом с пневмоподвеской и широким диапазоном регулировок", - добавили в пресс-службе.

Центральный ГОК группы компаний "Метинвест" входит в пятерку крупнейших производителей железорудного сырья Украины. Специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности - железорудного концентрата и окатышей.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-