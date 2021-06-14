БЕЛАЗ поставил новый тяжеловоз для Оскольского электрометаллургического комбината

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тяжеловоз БЕЛАЗ пополнил автопарк Оскольского электрометаллургического комбината (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.
"БЕЛАЗ-79211 - новый представитель тяжеловозов в линейке техники специального назначения, изготовленный по заказу оскольских металлургов. Конструкция машины продумана для удобного и безопасного управления техникой в условиях металлургического завода: 7 осей и 28 массивных высокоэластичных шин, которые не требуют технического обслуживания и имеют повышенный срок эксплуатации, мощный двигатель Cummins, гидробалансированная подвеска на продольных рычагах, которая позволяет регулировать высоту платформы, а также современные системы торможения, пожаротушения и автоматической смазки", - рассказали в пресс-службе.
Тяжеловоз имеет две кабины с двухпостовым управлением, благодаря чему в стесненных условиях может передвигаться как челнок, не прибегая к разворотам. Обе кабины максимально эргономичны и комфортны, оснащены системой кондиционирования воздуха, защитным козырьком и соответствуют требованиям стандартов по уровню шума, вибрации и запыленности воздуха.
БЕЛАЗ-79211 грузоподъемностью 150 т будет задействован при перевозке крупногабаритных технологических грузов.
ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-