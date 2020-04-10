БЕЛАЗ поставил очередную партию самосвалов российскому "Апатиту"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная партия 180-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75180 отгружена Кировскому филиалу АО "Апатит" (группа "ФосАгро", Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Техника начала поступать в регион по соглашению, подписанному в сентябре 2019 года. В ближайшие три года туда отправится не менее 50 карьерных самосвалов. В общем объеме поставок преобладают самосвалы большой грузоподъемности.

В прошлом году Кировский филиал уже получил 16 белорусских карьерников: шесть 180-тонников БЕЛАЗ-75180 и десять 130-тонников БЕЛАЗ-75131. В феврале в Мурманскую область прибыли еще три 130-тонные машины. Самосвалы будут задействованы на разработке апатит-нефелиновых месторождений в Хибинах. Причем 180-тонные самосвалы до этого на предприятии не использовались.

Планируется, что самосвалы впоследствии будут модифицированы в интеллектуальные и приобретут новые технические характеристики. Дополнительно установленное оборудование позволит управлять ими на большом расстоянии. Экспериментальную площадку по работе карьерной техники в беспилотном режиме планируется создать в Ньорпакхском карьере Восточного рудника.

"Сотрудничество предприятий плодотворно развивается. С подписания в прошлом году соглашения начался новый этап многолетнего партнерства компаний. Это не только роботизация карьерных самосвалов БЕЛАЗ, но и переход белорусской карьерной техники на газодизельный режим", - отметили в пресс-службе.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-