БЕЛАЗ поставил поливооросительную машину на медный рудник в Казахстан

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поливооросительная машина БЕЛАЗ-76473 отгружена Актогайскому горно-обогатительному комбинату (Казахстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Спецмашина для обслуживания горно-транспортных работ БЕЛАЗ-76473 будет бороться с пылью и улучшать экологические условия работы в ТОО "Актогай Мыс", которое входит в состав крупнейшего производителя меди в Казахстане группы KAZ Minerals, на руднике открытого типа", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, эта модель поливооросительной машины отлично зарекомендовала себя и сегодня успешно справляется с пылеподавлением на открытых месторождениях Болгарии, Зимбабве, Монголии и других стран.

Машина спецназначения БЕЛАЗ-76473, созданная на базе 45-тонного карьерного самосвала, оснащена двигателем мощностью 600 лошадиных сил, веерной системой поливоорошения шириной более 24 м. Для орошения труднодоступных мест предусмотрен 10-метровый рукав, поэтому при необходимости эту модель БЕЛАЗА можно использовать даже в качестве пожарной машины.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-