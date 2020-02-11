БелАЗ поставил "СУЭК-Кузбасс" 5 самосвалов особо большой грузоподъемности

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" поставило российской компании "СУЭК-Кузбасс" пять самосвалов особо большой грузоподъемности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского предприятия.

Самосвалы БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 т передали участку автотранспортного управления разрезов "Заречный" и "Заречный-Северный". Техника уже введена в эксплуатацию.

Всего в автотранспортном парке разрезоуправления "СУЭК-Кузбасс" эксплуатируются 55 БелАЗов грузоподъемностью 130 т и 220 т.

Фото ОАО "БелАЗ"

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-