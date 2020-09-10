БЕЛАЗ поставил три 220-тонных самосвала в Белгородскую область

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три карьерных самосвала БЕЛАЗ-75309 грузоподъемностью 220 т отгружены АО "Лебединский ГОК" (холдинг "Металлоинвест", Белгородская область, Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Новые машины пополнят парк автотракторного управления Лебединского ГОКа, состоящий из 76 единиц карьерной техники БЕЛАЗ - самосвалов грузоподъемностью 30-220 т и спецтехники.

"Под капотом 220-тонных самосвалов-новобранцев ЛГОКа мощный двигатель в 2,3 тыс. лошадиных сил. Эти надежные и высокопроизводительные машины отличаются качеством узлов и механизмов, обеспечивающих стабильную работу и безопасность движения даже при самых неблагоприятных погодных условиях", - рассказали в пресс-службе БЕЛАЗа.

Кабина повышенной комфортности оборудована современной системой климат-контроля и обеспечивает высокий уровень шумо- и виброизоляции, а эргономичное расположение органов управления снижает утомляемость и повышает производительность труда водителя.

Карьер ЛГОКа, расположенный в Белгородской области между городами Старый Оскол и Губкин, дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший открытый карьер по добыче негорючих полезных ископаемых. "В этом самом глубоком в мире железорудном карьере (глубина - 447 м от поверхности земли) БЕЛАЗы выполняют задачи по транспортировке больших объемов горной массы, доставляют руду и кварцит на обогатительную фабрику", - подчеркнули в пресс-службе.

АО "Лебединский ГОК" - единственный в России и СНГ производитель горячебрикетированного железа, которое применяется при производстве стали. В этом году комбинат выдал на-гора 750 млн т железорудного концентрата. Между БЕЛАЗом и ЛГОКом с 2003 года действует соглашение о долгосрочном сотрудничестве. За три последних года комбинату поставлено 26 единиц белорусских карьерных самосвалов и спецтехники.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-