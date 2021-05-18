БЕЛАЗ поставил три 45-тонных самосвала в Украину

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ поставил три 45-тонных карьерных самосвала серии 75473 Вольногорскому горно-металлургическому комбинату (входит в состав АО "Объединенная горно-химическая компания"), сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

"Монтаж новой партии 45-тонных самосвалов осуществляли специалисты аттестованного сервисного центра товаропроводящей сети БЕЛАЗа в Украине. Машины уже собраны, экипажи самосвалов приступили к транспортировке горной массы", - рассказали в пресс-службе.

На сегодня автопарк Вольногорского ГМК насчитывает 30 единиц карьерной техники БЕЛАЗ.

Спрос на самосвалы в классе грузоподъемности до 45 т всегда высокий в общем рейтинге запросов на продукцию белорусского предприятия. "Современный БЕЛАЗ-75473 оснащен кондиционером, бортовым компьютером, системой видеообзора, автоматической системой смазки и пользуется большим спросом у предприятий горно-металлургической промышленности", - подчеркнули на заводе.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-