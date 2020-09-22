БЕЛАЗ поставил три самосвала на Коршуновский ГОК в России

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" поставило три карьерных самосвала грузоподъемностью 130 т на Коршуновский ГОК (входит в группу "Мечел") в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Новые самосвалы БЕЛАЗ-75131 поступили на производственную площадку Рудногорского рудника в Иркутской области, где уже работают 130-тонные машины. В ближайшее время поступившие на комбинат 130-тонники поставят "на колеса".

"БЕЛАЗы будут задействованы для вывоза горной массы при расширении площадей добычи на руднике. Это позволит получить доступ к новым залежам железной руды, увеличит объемы вскрыши и обеспечит предприятию солидный задел для изготовления концентрата железной руды", - отметил управляющий директор Коршуновского горно-обогатительного комбината Михаил Мажукин.

Самосвалы серии БЕЛАЗ-7513 рассчитаны на эксплуатацию в сложных сибирских горнотехнических условиях. "Карьерники обладают большой мощностью благодаря надежному и экономичному дизельному четырехтактному двигателю в 1600 лошадиных сил. В машинах применена электрическая трансмиссия с пускорегулирующей аппаратурой на базе микроэлектроники и эффективная система электродинамического торможения", - пояснили в пресс-службе. В кабине оператора БЕЛАЗа высокая степень вибро- и шумопоглащения, есть кондиционер.

Стратегическое соглашение о сотрудничестве БЕЛАЗа с ПАО "Мечел" действует с 2011 года. Современный парк белазовской техники в Коршуновском ГОКе составляют два десятка машин. Коршуновский ГОК группы "Мечел" - единственное в восточной Сибири горно-обогатительное предприятие с собственной ресурсной базой, включающей Коршуновский и Рудногорский карьеры Коршуновского месторождения.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-