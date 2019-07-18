БелАЗ поставит 11 самосвалов угольной компании "Южный Кузбасс"

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" поставит 11 самосвалов грузоподъемностью 220 т и 130 т угольной компании "Южный Кузбасс" (входит в группу "Мечел"). Первая машина из партии выпущена на линию, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Договор подписан в июне на XXVI Международной специализированной выставке технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг".

"Обновление парка технологического автотранспорта является одним из важных направлений программы капитальных вложений на наших горнодобывающих предприятиях. Приобретение новых карьерных самосвалов позволит увеличить добычу и объем вскрышных работ", - отметил генеральный директор "УК Мечел-Майнинг" Павел Штарк.

Фото "БелАЗа"

В течение июля будут запущены в работу еще четыре новых самосвала - на монтажной площадке еще два 220-тонника и два 130-тонника. Техника оснащена надежными двигателями Cummins, централизованной системой смазки и подогревателем охлаждающей жидкости для стабильной работы в зимний период. Система контроля загрузки и уровня топлива позволяет более эффективно использовать технику, а устройство сигнализации приближения высоковольтной линии, система пожаротушения и телеметрическая система контроля давления в шинах значительно повышает уровень безопасности.

В кабине для комфортной работы водителя предусмотрены кондиционер, камера видеообзора и жидкокристаллический монитор, куда выводятся все необходимые данные. В автомобилях также используется внедренная в "Южном Кузбассе" система диспетчеризации "АСД-Карьер".-0-