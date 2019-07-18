БелАЗ поставит 11 самосвалов угольной компании "Южный Кузбасс"

Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 июля 2019, Чт
+17°C
Облачно с прояснениями EUR 2.2787
USD 2.0341
RUB 3.2311
Главное
Лукашенко и Путин посетили Валаам
Президент
Подготовка концепции сближения законодательств Беларуси и РФ неоправданно затягивается - Мясникович
Экономика
Генсек ООН высоко оценивает усилия Беларуси по укреплению безопасности в мире и регионе
Политика
В вузах Беларуси начинаются внутренние вступительные испытания
Общество
Открыта регистрация на бесплатный бизнес-завтрак для предпринимательниц в Гродно
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Православные паломники пройдут крестным ходом из Могилева в Барколабово
12:28 Регионы
Петришенко предложил усилить поддержку молодежи в СГ
12:27 Общество
Мясникович: в Беларуси обеспокоены значительным выводом прибыли российскими компаниями-резидентами
12:23 Экономика
Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с ЕС в сфере борьбы с изменением климата
12:20 Общество
В БГУ 66,5% абитуриентов имеют суммарный балл выше 300
12:12 Общество
БГУ подписал ряд соглашений с российскими вузами на VI Форуме регионов Беларуси и России
12:12 Общество
Служебная собака помогла найти в гараже у наркодилера килограмм запрещенного вещества
12:10 Происшествия
В Бресте устанавливают обстоятельства гибели сотрудника областного УСК
12:05 Происшествия
Следователи ищут очевидцев столкновения легковушки с лосем в Витебском районе
12:03 Происшествия
Пожар на студии аниме в Японии: число погибших возросло до 23
11:55 В мире
Подготовка концепции сближения законодательств Беларуси и РФ неоправданно затягивается - Мясникович
11:55 Экономика
"Беллегпром" предложит к учебному году новые коллекции деловой одежды для школьников
11:53 Общество
До +26°С ожидается 19 июля по юго-западу Беларуси
11:52 Общество
Проект "Водная стратегия - 2030" пройдет стратегическую экологическую оценку
11:48 Общество
В Борисове на призывника-уклониста второй раз завели уголовное дело
11:45 Происшествия
Пьяный житель Новополоцка угрожал продавцу цветочного павильона
11:44 Происшествия
Минчанин под предлогом продажи мебели и окон завладел деньгами не менее 170 человек
11:33 Происшествия
В Минской области ограничили купание детей в одной из зон отдыха озера Нарочь
11:32 Регионы
Афиша выходного дня: открытие сезона "Классика у ратуши", День пожарной службы и "Наш Грюнвальд" в Дудутках
11:27 Регионы
Минприроды предлагает обсудить проект поправок в Кодекс о недрах
11:23 Общество
Все новости
Темы
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Год малой родины Год малой родины
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

БелАЗ поставит 11 самосвалов угольной компании "Южный Кузбасс"

Экономика 18.07.2019 | 09:52
Фото "БелАЗа"
Фото "БелАЗа"

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" поставит 11 самосвалов грузоподъемностью 220 т и 130 т угольной компании "Южный Кузбасс" (входит в группу "Мечел"). Первая машина из партии выпущена на линию, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Договор подписан в июне на XXVI Международной специализированной выставке технологий горных разработок "Уголь России и Майнинг".

"Обновление парка технологического автотранспорта является одним из важных направлений программы капитальных вложений на наших горнодобывающих предприятиях. Приобретение новых карьерных самосвалов позволит увеличить добычу и объем вскрышных работ", - отметил генеральный директор "УК Мечел-Майнинг" Павел Штарк.

Фото "БелАЗа"
Фото "БелАЗа"

В течение июля будут запущены в работу еще четыре новых самосвала - на монтажной площадке еще два 220-тонника и два 130-тонника. Техника оснащена надежными двигателями Cummins, централизованной системой смазки и подогревателем охлаждающей жидкости для стабильной работы в зимний период. Система контроля загрузки и уровня топлива позволяет более эффективно использовать технику, а устройство сигнализации приближения высоковольтной линии, система пожаротушения и телеметрическая система контроля давления в шинах значительно повышает уровень безопасности.

В кабине для комфортной работы водителя предусмотрены кондиционер, камера видеообзора и жидкокристаллический монитор, куда выводятся все необходимые данные. В автомобилях также используется внедренная в "Южном Кузбассе" система диспетчеризации "АСД-Карьер".-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
машиностроение, предприятие, Россия, экспорт
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2787 BYN 2.28 BYN 2.282 BYN
USD
2.0341 BYN 2.028 BYN 2.031 BYN
RUB
3.2311 BYN 3.22 BYN 3.232 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко и Путин посетили Валаам
Все видео

Фотоновости

Ряд соглашений о межрегиональном сотрудничестве подписан на VI Форуме регионов Беларуси и России
Все фото

Инфографика

Ход уборки зерновых Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) - 2162 тыс. га.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко: Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России
Лукашенко и Путин посетили Валаам
Начался рабочий визит Лукашенко в Россию
Политика
Антониу Гутерриш. Фото Синьхуа - БЕЛТА Генсек ООН высоко оценивает усилия Беларуси по укреплению безопасности в мире и регионе
Контактная группа по Украине начала заседание в Минске
Эксперты считают инициативу "Хельсинки-2" необходимой для общеевропейской безопасности
Происшествия
Фото УВД Гомельского облисполкома В Гомеле задержали мужчину с пакетом мака
Служебная собака помогла найти в гараже у наркодилера килограмм запрещенного вещества
В Бресте устанавливают обстоятельства гибели сотрудника областного УСК
Общество
Игорь Петришенко Петришенко предложил усилить поддержку молодежи в СГ
Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с ЕС в сфере борьбы с изменением климата
В БГУ 66,5% абитуриентов имеют суммарный балл выше 300
Регионы
Фото из архива Афиша выходного дня: открытие сезона "Классика у ратуши", День пожарной службы и "Наш Грюнвальд" в Дудутках
Православные паломники пройдут крестным ходом из Могилева в Барколабово
В Минской области ограничили купание детей в одной из зон отдыха озера Нарочь
Спорт
Фото ФК "Пяст" Футболисты БАТЭ одержали волевую победу над "Пястом" и вышли во 2-й круг квалификации Лиги чемпионов
Екатерина Карстен выиграла чемпионат Беларуси по академической гребле в Бресте
Белорусские баскетболисты уступили россиянам и не смогли выйти в 1/4 финала молодежного ЧЕ в дивизионе В
Технологии
Фото из архива Минчане могут заказать электронные жировки онлайн
Развитие LTE-скоростей в Беларуси: МТС на 65 % увеличил количество базовых 4G-станций диапазона 2600 МГц
Новая версия личного кабинета плательщика заработала на сайте МНС
Культура
РЕПОРТАЖ: Путеводный свет "Праменьчыка": ансамбль из Бреста произвел фурор на "Славянском базаре"
Фестиваль классической музыки "В Шеметово у Шостаковичей" пройдет 20-21 июля
Гастрольный тур спектакля "Радзіва "Прудок" Купаловского театра начался с аншлагов в Бресте
В мире
Фото AP Пожар на студии аниме в Японии: число погибших возросло до 23
Аэропорт Белграда эвакуируют из-за сообщения о бомбе
Зеленский поручил МИД упростить предоставление украинского гражданства
Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошло частное лунное затмение
Instagram Леди Гаги превратился в русский чат
Британский певец может сыграть принца в "Русалочке"
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Не тормози – КИКни!
Двое из небесного полка
«Если тебе 19 лет, что ты делаешь дома?!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия