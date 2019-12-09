БелАЗ поставит 24 самосвала на Кузбасс

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ поставит 24 самосвала грузоподъемностью 130 т и 220 т одному из крупнейших в Кузбассе предприятий открытой добычи угля АО "Междуречье" (входит в группу "Сибуглемет"), сообщили БЕЛТА на белорусском предприятии.

Карьерные самосвалы БелАЗ-75306 и БелАЗ-75131 будут доставлены в город Междуреченск Кемеровской области несколькими партиями до июня 2020 года. Пять 220-тонных самосвалов в начале ноября уже поступили, сейчас их собирают. По плану первые белорусские 220-тонники начнут работать на разрезе в декабре.

Всего в АО "Междуречье" на данный момент эксплуатируется порядка 80 единиц карьерных самосвалов БелАЗ: 130- и 220-тонные машины, углевозы БелАЗ-75131-04.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-