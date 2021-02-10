БЕЛАЗ поставит 29 карьерных самосвалов для одной из крупнейших угольных компаний России

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно долгосрочному соглашению о стратегическом партнерстве с БЕЛАЗом горнодобывающим предприятиям АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" в ближайшие месяцы будут поставлены 29 карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского предприятия.

Три 220-тонника БЕЛАЗ-75306 в конце января уже отгружены Кедровскому угольному разрезу, одному из производственных филиалов "Кузбассразрезугля". На февраль - апрель для предприятий одной из крупнейших угольных компаний России планируется поставка еще 26 единиц таких БЕЛАЗов.

"Созданные на основе многолетних традиций конструирования, современные, надежные и производительные, с низким уровнем эксплуатационных затрат 220-тонные гиганты БЕЛАЗ-75306 являются одними из самых популярных машин, имеющих устойчивый спрос на мировых рынках карьерной техники", - подчеркнули в пресс-службе.

БЕЛАЗ сотрудничает с компанией "Кузбассразрезуголь" более полувека. Все эти десятилетия отмечены тесным и плодотворным партнерством. Среди технологического транспорта (а это более 500 единиц), который эксплуатируется на добывающих разрезах компании, доминирует именно белорусская техника.

Также на предприятиях флагманской угольной компании Кемеровской области машины марки БЕЛАЗ обслуживают горно-транспортные работы, используется спецтехника белорусского производителя (поливооросительные машины, тягачи-буксировщики, погрузчики, бульдозеры).

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

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