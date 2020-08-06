БЕЛАЗ поставит два 30-тонника в Оренбургскую область

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два карьерных самосвала БЕЛАЗ-7540К грузоподъемностью 30 т в августе прибудут в Оренбургскую область на рудник "Весенний" российской компании АО "ОРМЕТ" (входит в состав АО "Русская медная компания"). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

"30-тонники оснащены высокоэффективным 400-сильным двигателем, современной гидромеханической трансмиссией, надежной тормозной системой, гидравлической системой рулевого управления и опрокидывания платформы", - отметили в пресс-службе.

Самосвалы экономичны по расходу топлива, смазочных материалов и с учетом сложных условий использования медно-цинкового карьера под Орском укомплектованы дополнительными опциями - узлами и системами, расширяющими функционал машин и улучшающими их эксплуатационную привлекательность. В частности, кабина БЕЛАЗ-7540К для комфортного вождения оборудована кондиционером, электроподогреваемыми зеркалами заднего вида и дополнительным отопителем.

АО "ОРМЕТ" занимается добычей и первичной переработкой медных и медно-цинковых руд на двух рудниках. На одном из них под названием "Весенний", расположенном в Домбаровском районе Оренбургской области, добыча руды ведется открытым способом на базе Весенне-Аралчинского медно-колчеданного месторождения. В настоящее время здесь уже работают 45-тонные карьерные самосвалы и тягач белорусского производства.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-