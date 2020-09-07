БЕЛАЗ поставит шесть 45-тонных карьерных самосвалов в Сибирь

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть карьерных самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 45 т прибудут в сентябре в Восточную Сибирь на новое месторождение золота "Сухой Лог" ООО "СЛ Золото" - совместного предприятия госкорпорации "Ростех" и ПАО "Полюс" (Россия). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

Самосвалы БЕЛАЗ-7547 изготовлены в специальном климатическом исполнении и дополнительно снабжены опциями, заявленными в техническом задании потребителя. "Все это очень важно для работы в экстремальных условиях, на которые богата Сибирь. Достаточно сказать, что для здешних мест характерна продолжительная зима с морозами до минус 50 градусов и короткое жаркое лето. Даже когда идут ливни или бушуют метели, а дорога превращается в сплошное непроходимое, на первый взгляд, месиво, адаптированные к таким условиям 45-тонные белорусские самосвалы продолжают работать", - рассказали в пресс-службе.

Поставку, монтаж и ввод техники в эксплуатацию будет проводить официальный представитель БЕЛАЗ на территории России - ООО "БелТрансЛогистик".

Месторождение "Сухой Лог" является одним из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. Его ресурсы составляют 63 млн унций золота (962 млн т руды с содержанием золота 2,1 грамма на тонну).

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-