БЕЛАЗ поставит "Сибирскому антрациту" 24 самосвала на $45 млн

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" поставит АО "Сибирский антрацит" (входит в группу "Сибантрацит") в Новосибирской области 24 самосвала, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

По контракту будет поставлено десять 220-тонных самосвалов БЕЛАЗ-75307 и четырнадцать машин БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 т. Отгрузка техники начнется в декабре.

По информации группы "Сибантрацит", сумма контракта - более $45 млн. "Мы направили существенные инвестиции в расширение парка автотехники, так как это необходимо для реализации нашей программы по увеличению объемов добычи антрацита в 2021 году: по сравнению с 2020 годом мы ожидаем рост 35%", - проинформировал генеральный директор УК "Сибантрацит" Сергей Мельников.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-