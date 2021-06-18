18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ поставит в Чили 18 карьерных самосвалов. Это крупнейшая поставка техники в указанный регион за последнее время, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

Впервые в Чили будут поставлены карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7531С грузоподъемностью 240 т, БЕЛАЗ-7513 - 136 т, а также БЕЛАЗ-75320 - 290 т.

Технические характеристики машин специально адаптированы для работы в условиях высокогорья. Для исключения "воздушного голодания" на БЕЛАЗ-7531С установлен двигатель Cummins QSK 60-C с двухступенчатым турбонаддувом. В составе трансмиссии General Electric (GE) применены электродинамические тормоза повышенной мощности - 3000 кВт. Улучшена безопасность самосвалов: рама спроектирована под установку быстросъемного защитного буфера, установлен удлиненный козырек и диагональные лестницы. В кабине водителя - новая климатическая установка с кондиционером и отопителем, информационный ЖК-дисплей.

На БЕЛАЗ-75320 установлен двигатель Cummins QSK 60-C мощностью 2850 л.с. и трансмиссия переменного тока от компании GE. В арсенале БЕЛАЗ-7513 - двигатель Cummins QSK 45-C мощностью 1300 л.с., трансмиссия переменного тока GE. В основную комплектацию самосвалов введены опции, улучшающие эксплуатационную привлекательность: системы пожаротушения с дистанционным включением, контроля давления в шинах, контроля загрузки и топлива, видеообзора, а также устройство сигнализации приближения к высоковольтной линии.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-