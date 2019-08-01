БелАЗ поставит в Узбекистан партию подземной техники

МоАЗ–65010 на выставке техники I Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Фото belaz.by

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" поставит в Узбекистан подземную технику, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В состав партии подземной техники производства ОАО "БелАЗ", которая будет отгружена в Узбекистан в ближайшее время, входят шахтные самосвалы МоАЗ–65010 и погрузочно-доставочная машина МоАЗ–4035. Машины поступят в адрес Алмалыкского горно-металлургического комбината, давнего партнера БелАЗа.

Подземная техника БелАЗа предназначена для обеспечения технологического цикла добычи полезных ископаемых в подземных выработках, тоннелях и в других стесненных условиях и уже задействована на горнодобывающих предприятиях России, Казахстана, Узбекистана, других стран СНГ.

"В ОАО "БелАЗ" постоянно ведутся работы по модернизации и совершенствованию выпускаемой подземной техники, внедряются новые технические решения, улучшается эксплуатационная привлекательность машин, разрабатываются современные, востребованные горнодобытчиками модели", - подчеркнули на предприятии.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-

Беларусь и Узбекистан подпишут соглашение о производственной и научно-технической кооперации На подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочен заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник.