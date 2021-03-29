БЕЛАЗ построит современный кольцераскатный комплекс в Орше

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БЕЛАЗ" реализует крупный инвестиционный проект по организации кольцераскатного производства. Новый современный комплекс будет построен на площадях ОАО "Завод ПАК" (входит в состав холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг") в Орше, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Подписан контракт на поставку технологии и оборудования автоматизированной линии для изготовления кольцевых заготовок между ОАО "БЕЛАЗ" и итальянской компанией Danieli&C. Officine Meccaniche S.p.A.

"Создание нового кольцераскатного производства позволит Белорусскому автомобильному заводу эффективно решать свои вопросы по импортозамещению, что сегодня является одним из стратегических направлений государственной политики. Более того, продукция оршанского завода приборов автоматического контроля полностью обеспечит внутренний рынок страны, и до 30% ее объема может быть отправлено на экспорт", - отметили в пресс-службе.

Важен и социальный эффект от реализации проекта. Будут созданы 32 новых рабочих места, валовая добавочная стоимость на одного работающего должна составить 26,3 тыс. евро, а дополнительные ежегодные отчисления в бюджет - более 5 млн евро.

Объем инвестиций (на закупку автоматической линии) составит 41,8 млн евро. Общая площадь блока производственных цехов с административно-бытовым комплексом - порядка 26 тыс. кв.м. Годовой объем производства - не менее $35 млн. Срок реализации проекта - 2019-2023 годы.

"Техническая начинка современного комплекса кольцераскатки позволит контролировать и управлять процессом изготовления каждой отдельной заготовки и получать высококачественное кольцо при минимальных припусках под последующую обработку. Здесь будут изготавливаться заготовки цельнокатаных колец прямоугольного сечения (подшипники, коронные шестерни планетарных передач) и профильных колец из сталей различных марок. Габаритные размеры заготовок: наружный диаметр - 350-3000 мм, внутренний диаметр - 250-2960 мм, высота - до 400 мм. Масса заготовок может достигать до 3 тыс. кг", - добавили на предприятии.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-