БЕЛАЗ поучаствует в выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ с 5 по 8 июля примет участие в 11-й международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Белорусский автомобильный завод презентует лучшие технологии и инновации, применяемые в выпускаемой технике для повышения ее производительности, надежности и безопасности.

Делегация БЕЛАЗ примет участие в деловых мероприятиях: пленарных сессиях, международных симпозиумах, проведет встречи с крупными горнодобывающими предприятиями.

Все посетители стенда смогут попасть на увлекательную интерактивную экскурсию по производственным цехам завода БЕЛАЗ с помощью VR-технологий. Кроме того, будет работать BELAZ-Shop, где гости смогут приобрести фирменные сувениры.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-