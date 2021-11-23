БЕЛАЗ представил инновационные технологии в горнодобывающей промышленности на конференции в Кировске

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговый дом "БЕЛАЗ" и его официальный дилер в Мурманской области компания "Автотехинмаш" приняли участие в X Международной конференции "Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее" в Кировске. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

Одной из главных тем конференции было повышение эффективности производства и диверсификация предприятий горно-химического и горно-металлургического профиля на основе ускоренного внедрения наилучших доступных технологий, в том числе цифровых. В рамках мирового тренда на цифровую трансформацию БЕЛАЗ предложил свои решения и разработки по теме.

На пленарном заседании с докладом "Перспективные направления развития БЕЛАЗ" выступил начальник отдела развития сервиса Торгового дома "БЕЛАЗ" Борис Горбунов. Он подробно рассказал об инновационных технологиях завода-производителя, которые определят направления развития машиностроения для горнодобывающей отрасли: карьерные самосвалы на газовом топливе, дизель-троллейвозы, самосвалы на аккумуляторных батареях, интеллектуальный карьер и роботизированные карьерные самосвалы.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-