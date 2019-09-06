6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ представил новую модель 90-тонного самосвала, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Самосвал БелАЗ-7558F сейчас проходит испытания на заводском полигоне. Новый 90-тонник оснащен двигателем Cummins QST 30-C мощностью 1 200 лошадиных сил и трансмиссией переменного тока нового поколения General Electric, что позволяет реализовывать функции противоюзовой и противобуксовочной систем, системы стабилизации скорости на спуске, автоматического ограничения скорости, системы контроля и диагностики и обеспечивает оптимальную тягу на уклонах в условиях эксплуатации.

"Серьезные нагрузки, которые получает машина в процессе перевозок, компенсируются надежной рамой самосвала, выполненной с применением литых элементов в местах наибольших напряжений. Высокая надежность несущих элементов (рама, ведущий мост, передняя ось) обеспечивается современными конструкторскими решениями, подтвержденными расчетами на всех этапах проектирования, и испытаниями после производства самосвала", - отметили на предприятии.

Низкий уровень шума в кабине достигается за счет улучшенных обивочных и изоляционных материалов. За функциональность и удобство управления самосвалом отвечает информационный ЖК-дисплей, на который выводится основная информация о работе машины.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-