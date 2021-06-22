22 июня, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Во время торжественного открытия полигона для испытаний дизель-троллейвозов БЕЛАЗ представил опытный образец новейшего электросамосвала БЕЛАЗ-7558Е, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы сделали небольшой сюрприз - презентовали карьерный самосвал, который может работать без двигателя внутреннего сгорания. Здесь установлены аккумуляторные батареи. Дальнейшее наше развитие мы видим в гибридном исполнении дизель-троллейвоза без дизеля на аккумуляторе. На тяжелых ответственных участках машина будет двигаться, питаясь от линии электропередач. В забое и в отвале машина будет работать на аккумуляторной тяге", - сказал генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" Сергей Никифорович.

По его словам, не так давно состоялась выставка в Новокузнецке. "Было много переговоров и, пожалуй, каждая вторая компания, которая посещала наш стенд, вела разговор о дизель-троллейвозах и электрических машинах", - добавил он.

В свою очередь министр промышленности Петр Пархомчик отметил, что зеленые технологии для компании БЕЛАЗ - не новое направление. "Очень важно, что на предприятии уже созданы первые опытные образцы, это дает возможность дальше продолжить разработку, открывать новые направления, ставить задачи, которые будут реализованы в ближайшее время, - подчеркнул он. - Мы абсолютно уверены, что за зелеными технологиями будущее, поэтому приняли решение о создании испытательной базы, чтобы конструкторы практически видели результаты своего труда. За последние годы были созданы возможности для испытания дизель-троллейвозов. Это первый этап в создании зеленых технологий. Второй - самосвал, который будет работать на аккумуляторной батарее".

Новая перспективная разработка - электросамосвал БЕЛАЗ-7558Е массой 76 т имеет грузоподъемность 90 т. Его максимальная скорость доходит до 64 км/ч. Полная мощность 15 литий-ионных аккумуляторный батарей составляет 675 кВт/ч. БЕЛАЗ одним из первых изготовил электросамосвал такого класса. Конкурентов у машины практически нет. Машина обеспечивает снижение эксплуатационных расходов: отсутствуют затраты на дизельное топливо, сокращаются затраты на техобслуживание и увеличивается производительность. Стоимость перевозки тонны груза гораздо ниже, чем на традиционном дизельном транспорте. По предварительным оценкам экономия при использовании аккумуляторной машины по сравнению с серийным самосвалом БЕЛАЗ такой же грузоподъемности за 10 лет эксплуатации может составить около $1 млн. Кроме того улучшается экологическая обстановка в местах эксплуатации такой техники.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

Фото Оксаны Манчук