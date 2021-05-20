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Экономика
20 мая 2021, 07:45

БЕЛАЗ представил перспективные направления развития завода на конференции в Казани

Борис Горбунов. Фото ОАО "БЕЛАЗ"
Борис Горбунов. Фото ОАО "БЕЛАЗ"

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговый дом "БЕЛАЗ" принял участие в работе Всероссийской межотраслевой конференции "Машиностроение: стратегии развития" в Казани, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

Начальник отдела развития сервиса АО "ТД "БЕЛАЗ" Борис Горбунов рассказал о перспективных направлениях БЕЛАЗа на панельной секции "Альтернативные источники энергии как вектор устойчивого транспортного развития". По его словам, следуя мировым трендам и работая на перспективу, БЕЛАЗ интенсивно внедряет инновационные технологии в свою продукцию, определяя направления будущего развития машиностроения для горнодобывающей отрасли.

Представителям региональных органов государственной власти, руководителям автотранспортных, топливных и энергетических компаний, сервисных транспортных центров, руководителям госкорпораций, крупных промышленных предприятий были представлены инновационные разработки ОАО "БЕЛАЗ". В частности, карьерные самосвалы на газовом топливе, дизель-троллейвозы, самосвалы на аккумуляторных батареях, беспилотные карьерные самосвалы. "Каждая инновация, разработанная и примененная в новой технике белорусского автогиганта, призвана улучшить ее надежность, безопасность, обеспечить комфортные условия для водителя, сделать эксплуатацию машины экономически эффективной", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

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