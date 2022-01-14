БЕЛАЗ прорабатывает поставку самосвалов в Армению

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ прорабатывает поставку нескольких самосвалов в Армению. Об этом посол Беларуси в Армении Александр Конюк рассказал в интервью информационной компании "АрмИнфо", сообщает БЕЛТА.

"Армянским рынком серьезно заинтересован и БЕЛАЗ. Сегодня прорабатывается вопрос о поставках самосвалов. Это шесть 90-тонных машин", - рассказал посол.

Александр Конюк также добавил, что тесные контакты с армянскими друзьями поспособствовали заключению очень серьезного контракта с третьей страной на поставку техники МАЗ. "Нам Армения помогает, контракт был обеспечен на вашей площадке", - сказал он.-0-