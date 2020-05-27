БЕЛАЗ провел в Польше испытания самосвала с экологичным двигателем Stage 5

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше прошли испытания 60-тонного БЕЛАЗа, на котором установлен двигатель мощностью почти 800 лошадиных сил, соответствующий европейским экологическим требованиям Stage 5, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"На БЕЛАЗ-7555I установлен 16-литровый двигатель Volvo Penta TWD1683VE мощностью почти 800 лошадиных сил (585 кВт), который соответствует европейским экологическим требованиям Stage 5. Испытания, в ходе которых самосвал показал отличные результаты по производительности, мощности, экономичности и надежности, прошли в Польше в карьере компании Ozarov Group - одной из крупнейших европейских компаний по добыче щебня и производству цемента", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, у самосвалов хорошие перспективы - это востребованный продукт для европейских и мировых потребителей. В частности, руководство компании Ozarov Group рассматривает вопрос о закупке в течение 2020 года еще одной машины БЕЛАЗ-7555I с таким двигателем.

Стандарты Stage 5 значительно строже действующих экологических норм и направлены на ограничение выбросов вредных веществ и сохранение окружающей среды. Для внедорожной техники предусматривается введение лимита на объем частиц сажи в выхлопных газах. Это предполагает обязательное использование высокоэффективных технологий фильтрования твердых частиц, в том числе фильтров с активной регенерацией.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-