БелАЗ развивает фирменный сервис в Новосибирской области

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Склад оригинальных запасных частей БелАЗ открылся на площадях АО "Сибирский антрацит" в Новосибирской области (Искитимский район), сообщили БЕЛТА в пресс-центре белорусского автогиганта.
Это позволит минимизировать время простоя техники, снизить риски закупки некондиционной продукции и повысить эффективность производства. Проект реализован за полгода. Площадь помещений составляет 460 кв.м, сейчас идет поставка комплектующих по согласованной номенклатуре.
Между ОАО "БелАЗ", АО "Сибирский антрацит" и ООО "БелТрансЛогистик" подписано соглашение о партнерстве и стратегическом сотрудничестве, которое позволит сделать совместную работу компаний еще более эффективной.
В пресс-центре отметили, что на предприятии разработана специальная программа по строительству сервисных центров поддержки потребителей, которая поможет проводить сервисное обслуживание и ремонт на высоком уровне. Такие центры уже действуют на Сахалине и Камчатке, в Нерюнгри, Красноярске, Екатеринбурге, Хакасии.
"Сибирский антрацит" является давним партнером Белорусского автомобильного завода. Парк техники БелАЗ сегодня составляет 88 единиц - это машины от 55 т и выше. За пять последних лет в адрес российской компании поставлено 20 белорусских карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности - от 110 до 220 т.-0-