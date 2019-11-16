БелАЗ с начала года экспортировал около 93% продукции

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года около 93% реализованной ОАО "БелАЗ" продукции поставлено на экспорт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

По итогам 10 месяцев работы продукция предприятия поставлена в 26 стран. В числе потребителей белазовской техники - горнодобывающие компании России, Узбекистана, Украины, Казахстана, Монголии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Индонезии, Польши, Эстонии, Чили, Сербии, Филиппин, Алжира.

Доля машин особо большой грузоподъемности (карьерные самосвалы от 90 т и выше, спецтехника) в общем объеме реализации продукции предприятия составила 64,7%.

Лидируют в общем объеме отгрузки января-октября 110-130-тонные карьерные самосвалы (26%), самой популярной моделью является БелАЗ-75131, затем идут 220-240-тонники (25%) и 45-тонники (12%). Суммарная доля данных классов грузоподъемности составляет 63%.

Многие горнодобывающие предприятия пополнили свои парки техники новыми для них моделями карьерных самосвалов и спецтехники БелАЗ. Так, Украина стала новым рынком для сбыта поливооросительных машин, 90-тонные самосвалы стали новой моделью для рынка Узбекистана, российские рудник "Восточный" (АО "Апатит") и Ковдорский ГОК впервые закупили самосвалы грузоподъемностью 180 т. После 8-летнего перерыва возобновились поставки белазовской техники в Чили, куда отправились самосвалы БелАЗ-75581, и рынок этой латиноамериканской страны стал, таким образом, новым для серии 90-тонных карьерных самосвалов.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-