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18 июня 2020, 15:40

БЕЛАЗ с начала года поставил продукцию в 20 стран

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ с начала года поставил продукцию в 20 стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"С начала года продукция БЕЛАЗа (169 единиц техники) поставлена в 20 стран мира, 13 из которых - дальнего зарубежья. Если сравнивать объем отгрузки с показателем аналогичного периода 2019 года, то он вырос существенно - на 37,4%", - отметили в пресс-службе.

На внутреннем рынке реализовано 11,7% продукции БЕЛАЗа. На экспорт отправлено 88,3% (роста - 34,7%), в том числе в Россию - 37,5%, в другие государства СНГ - 11,3%.

БЕЛАЗ реализует стратегическую задачу по масштабному расширению рынков сбыта и продаже новинок техники. Удалось увеличить отгрузку в страны дальнего зарубежья в 1,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2019-го. Это привело к увеличению доли региона в общем объеме реализации с начала года до 39,5%.

В географии поставок среди государств дальнего зарубежья по объемам отгрузки карьерной техники выделяются Индия (самосвалы грузоподъемностью 136 т), Монголия (130-тонные карьерные самосвалы, спецтехника: бульдозер и поливооросительные машины), Алжир (фронтальные погрузчики БЕЛАЗ-78221), Польша (самосвалы грузоподъемностью 30-45 т с двигателем Stage 5, соответствующим экологическим требованиям Европейского союза).

Ведущими потребителями белорусской карьерной техники на мировом рынке с начала 2020 года стали Россия, Индия, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Украина, Польша, Армения, Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина.

Лидируют по поставкам за первые пять месяцев карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 т (43% в общем объеме отгрузки), 45 т (18%) и 55-60 т (13%).

"Наращивание экспорта продукции БЕЛАЗа, успешное продвижение ее на мировом рынке достигается удовлетворением самых нестандартных запросов наших партнеров с опорой на качество продукции, практичность, экономичность и эффективность техники, а также ее качественное и доступное сервисное обслуживание", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит крупнейший в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

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