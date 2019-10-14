БелАЗ в 2019 году расширил линейку выпускаемой техники

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский автомобильный завод в январе - сентябре этого года расширил линейку выпускаемой техники в соответствии с требованиями заказчика и c учетом мест добычи полезных ископаемых, где машины будут работать. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре предприятия.

На рынок выведены новые модели и модификации: самосвал БЕЛАЗ-75320 грузоподъемностью 290 т, 90-тонные БЕЛАЗ-7558С с электроприводом переменного тока и БЕЛАЗ-7558В с системой управления электромеханической трансмиссией,180-тонный БЕЛАЗ-75182 с двигателем Сummins, БЕЛАЗ-75440 грузоподъемностью 32 т, тягач-буксировщик БЕЛАЗ-74473 на базе карьерного самосвала БЕЛАЗ-75473.

Лидирующее место в общем объеме отгрузки в этом году занимают 110-130-тонные карьерные самосвалы и 220-240-тонники - по 26%. Затем следуют 90- и 55-60-тонники, на которые приходится по 12%. Суммарная доля машин данных классов грузоподъемности составила 76%. При этом самым продаваемым стал БЕЛАЗ-75306 грузоподъемностью 220 т.

Средняя грузоподъемность с начала года составила 128 т (за аналогичный период 2018 года - 119 т, а в целом за прошлый год - 120 т). Это говорит о том, что горнодобывающий рынок стремится к увеличению показателей эксплуатируемых карьерных самосвалов.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-