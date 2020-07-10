БЕЛАЗ в I полугодии увеличил поставки в страны дальнего зарубежья

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ в первом полугодии 2020 года увеличил поставки продукции в страны дальнего зарубежья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"За первую половину текущего года БЕЛАЗ обеспечил диверсификацию экспортных поставок, увеличив долю стран дальнего зарубежья в общем объеме отгрузки продукции до 39,9% (плюс 31,8 процентного пункта к уровню аналогичного периода прошлого года). В сравнении с годовыми значениями этот показатель является максимальным за всю историю развития предприятия", - рассказали в пресс-службе. Среднемесячная отгрузка в страны дальнего зарубежья в 2020 году является в истории БЕЛАЗа вторым по величине результатом после 2011 года, превышая среднемесячные показатели рекордных для предприятия 2012 и 2018 годов.

В период с января по июнь нынешнего года в географии поставок среди государств дальнего зарубежья своими масштабами выделяются отгрузки техники (карьерных самосвалов, бульдозеров, поливооросительных машин) в Индию, Монголию, Польшу, Болгарию, Боснию и Герцеговину. В марте отправлена очередная партия фронтальных погрузчиков БЕЛАЗ-78221 в Алжир в адрес госкомпании GICA Group для работы в карьерах Saoura и Zahana.

В целом по итогам первого полугодия продукция БЕЛАЗ поставлена в 21 страну мира, 14 из них - дальнего зарубежья. На внутренний рынок реализовано 10,5% продукции, на экспорт отправлено 89,5%, из них в Россию - 37,4%, в другие страны ближнего зарубежья (Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Украину) - 12,2%.

Средняя грузоподъемность реализованного в текущем году карьерного самосвала - 100 т. Лидируют в объеме отгрузки техники карьерные самосвалы следующих классов грузоподъемности: 110-130 т - 42%, 45 т - 19% и 55-60 т - 11%.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-