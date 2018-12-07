БелАЗ в январе-ноябре увеличил экспорт на 36%

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" в январе-ноябре увеличило экспорт продукции на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

"По итогам одиннадцати месяцев 2018 года темп роста отгрузки продукции БелАЗа составил 135,9%, темп роста экспорта - 136%", - сообщили в пресс-службе. В частности, поставки в Российскую Федерацию выросли за отчетный период на 28,6%, в другие страны СНГ - в 1,7 раза, в страны дальнего зарубежья - на 7,2%. Лидирующее место в общем объеме отгрузки занимают 110-130-тонные карьерные самосвалы, на второй позиции 220-240-тонники, затем - 45-тонные машины.

Значительно увеличился и объем производства. По предварительным данным, за одиннадцать месяцев 2018 года этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 51,7%.

Повысить производительность и качество обработки деталей, сократить сроки освоения новых образцов техники, а также в целом повысить эффективность и конкурентоспособность производства предприятию помогает инвестиционная политика, которая предусматривает приобретение самого современного оборудования ведущих станкостроительных компаний. Так, с начала 2018 года поставлено 55 единиц технологического и более десятка единиц грузоподъемного оборудования, модернизировано свыше 10 единиц технологического оборудования.

"В настоящее время продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по созданию мощностей и увеличению объемов производства и реализации карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-450 т. За время реализации проекта освоено около Br300 млн инвестиций в основной капитал, из которых свыше Br60 млн - за январь-ноябрь 2018 года, - рассказали в компании. - По предварительной оценке, объем инвестиций в основной капитал в текущем году по холдингу составит около Br100 млн".

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-