БелАЗ впервые поставил самосвалы на Филиппины

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" впервые поставило карьерные самосвалы на Филиппины. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

На Филиппины отгружено шесть самосвалов БелАЗ-7555В грузоподъемностью 55 т, их монтаж и ввод в эксплуатацию завершили в конце декабря прошлого года на острове Себу. Эти машины с увеличенной платформой, многодисковыми маслоохлаждаемыми тормозами, дополнительными топливными фильтрами. Они будут задействованы в песчаном карьере крупного цементного завода Cemex Philippines APO Cement.

"Выход на рынок этой островной страны стал возможен благодаря эффективной политике продвижения техники, проводимой маркетинг-центром предприятия, и планомерной работе дилера предприятия в юго-восточном регионе планеты - компании BELAZIA PTE. LTD.", - говорится в сообщении.-0-