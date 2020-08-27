27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ выиграл тендер на поставку 96 самосвалов в Индию. Об этом сообщил сегодня журналистам министр промышленности Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вчера мы получили очень приятные известия: мы выиграли следующий тендер, в котором участвовали, где были наши конкуренты - и японцы, и американцы. Мы поставим 96 тяжелых карьерных самосвалов класса 220 т", - рассказал Петр Пархомчик.
По его словам, поставка растянется на два года. До конца 2020-го БЕЛАЗ отгрузит в Индию 12 машин, а в 2021-м - оставшуюся часть. Общая сумма контракта превышает $300 млн.
Сейчас Белорусский автомобильный завод завершает выполнение предыдущего крупного контракта с Индией. В страну будет поставлено 77 тяжелых самосвалов грузоподъемностью 136 т, уже отгружено 56 машин. Этот заказ БЕЛАЗ выиграл у американцев - компании Caterpillar.-0-