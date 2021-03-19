БЕЛАЗ выразил готовность к тесной кооперации на платформе ЕАЭС

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие БЕЛАЗа в проектах развития кооперации и импортозамещения в рамках ЕАЭС обсуждалось сегодня во время посещения предприятия членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артаком Камаляном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

При ознакомлении с ключевыми производственными площадками завода генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" Сергей Никифорович рассказал, чем сегодня живет один из крупнейших производителей карьерных машин, об экспортной динамике и географии поставок продукции, отметив, что промышленная кооперация и внешнеторговое сотрудничество - ключевые факторы ориентации Белорусского автомобильного завода на рынки ЕАЭС.

"Страны - участницы ЕАЭС для нас глобальные стратегические партнеры не только в рамках торговых отношений, но и в рамках кооперационных связей и развития инновационных проектов. Наша техника - совместный продукт предприятий всех государств ЕАЭС, и отрадно, что она реализуется не только в ЕАЭС, но и в третьих странах", - сказал гендиректор.

Удельный вес ЕАЭС в общем товарообороте ОАО "БЕЛАЗ" (экспорт плюс импорт) за 2020 год составил 45,2% (за два месяца 2021 года - 71,8 %). Техника БЕЛАЗ работает практически во всех отраслях промышленности ЕАЭС, где ведется добыча твердых полезных ископаемых: угольной, горнорудной, горно-химической, отрасли нерудных материалов, драгоценных металлов и камней.

Речь также шла о реализации действующих долгосрочных проектов производственной кооперации БЕЛАЗа с российскими партнерами и создании инновационной карьерной техники для рынка ЕАЭС, в том числе роботизированных самосвалов и машин на альтернативных источниках энергии. Ключевые партнеры БЕЛАЗа в России - "Кузбассразрезуголь", "Стройсервис", СУЭК, "Мечел", "Металлоинвест", "Северсталь", АЛРОСА, "ФосАгро", "Норникель" и др., в Казахстане - ERG, "Полиметалл", "Богатырь Комир", "АрселорМиттал Термитау" и др, в Армении - "Геопромайнинг Голд".

Импорт комплектующих на БЕЛАЗ из России колеблется в районе 40-50% в стоимостном выражении от всех иностранных деталей. Среди основных поставщиков - компании "Силовые машины", "СибЭлектроПривод", холдинг "ТЭМПО", "Русэлпром", "Русполимет", "Автодизель" и металлургические компании "Северсталь" и Магнитогорский металлургический комбинат.

Возможности взаимодействия далеко не исчерпаны, их потенциал огромен, подчеркнули на встрече. БЕЛАЗ активно развивает производственные мощности и готов к тесной кооперации с компаниями других государств Евразийского экономического союза. "В 2021 году первоочередное внимание мы сосредоточим на развитии сотрудничества в высокотехнологичных отраслях. Перспективное направление промышленной кооперации в машиностроении в рамках ЕАЭС - беспилотные технологии. БЕЛАЗ стал первопроходцем в этой области", - отметил Артак Камалян.

Он высоко оценил уровень и масштабы производства карьерной техники БЕЛАЗ, которые позволяют компании выпускать продукцию, соответствующую самым жестким требованиям мирового рынка. "Впечатления от предприятия грандиозные. Мощь этих карьерных машин-гигантов воодушевляет. Я думаю, что у БЕЛАЗа великолепное будущее. Именно такие современные предприятия будут и впредь конкурентоспособны не только на рынке ЕАЭС, но на рынке третьих стран", - подчеркнул Артак Камалян.

Участники встречи обсудили перспективы и возможные направления дальнейшего кооперационного сотрудничества на взаимовыгодной основе и участия Белорусского автомобильного завода в программах и проектах Евразийской экономической комиссии, имеющих существенное значение для развития промышленной интеграции в рамках ЕАЭС.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-