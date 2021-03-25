БЕЛАЗ за I квартал намерен увеличить экспорт в 1,6 раза

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ за первый квартал 2021 года нарастит экспорт в 1,6 раза. Об этом сказал сегодня на очередном заседании наблюдательного совета ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" министр экономики Александр Червяков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

На заседании обсуждались отчет генерального директора ОАО "БЕЛАЗ" Сергея Никифоровича, а также предварительные итоги работы завода за первый квартал.

"Позиции БЕЛАЗа сохранены на мировом рынке, спрос на технику устойчивый. Завод наращивает поставки в Россию, КНР, Индию и другие страны дальней дуги. За первый квартал БЕЛАЗ планирует увеличить экспорт в 1,6 раза. Заключенные экспортные контракты на поставку позволят загрузить производственные мощности, снизить складские запасы и обеспечить дальнейший рост заработных плат", - отметил на заседании Александр Червяков.-0-