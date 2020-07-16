16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ за пять лет посетили более 117 тыс. промышленных туристов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

"БЕЛАЗ был первым в машиностроительной отрасли страны, кто открыл двери туристам. С 15 июля 2015 года на предприятии начали реализацию проекта промышленного туризма "БЕЛАЗ - бренд Беларуси". За это время завод посетили свыше 117 тыс. человек. Это граждане из более чем 30 стран мира - Испании, Италии, Франции, Норвегии, США, Великобритании, Китая, Ливана, Иордании, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Грузии, Казахстана, России и других, - рассказали в пресс-службе. - Всего было проведено почти 6 тыс. экскурсий. Более 4,1 тыс. человек смогли прокатиться на карьерном самосвале БЕЛАЗ".

Как отметили на предприятии, проект очень быстро набрал обороты и стал востребованным. Сегодня порядка трех десятков туристических фирм обязательно включают посещение БЕЛАЗа в программы пребывания в стране зарубежных гостей и туры выходного дня, организовывают познавательные поездки для школьников во время каникул.

"С каждым годом количество желающих попасть в мир огромных машин и увидеть процесс сборки этих гигантов возрастает. Места постоянной прописки наших самосвалов - карьеры - это закрытая территория. Неудивительно, что особый восторг у гостей предприятия вызывает посещение выставки образцов выпускаемой техники от "малышей" до "великанов". Воспользоваться уникальным предложением и увидеть эту чудо-технику можно только при посещении Белорусского автозавода", - подчеркнули в пресс-службе.

В экскурсию по предприятию входит посещение музея трудовой славы БЕЛАЗа, где можно ознакомиться с историей создания завода, которая берет свое начало с 1948 года. Также туристы могут заглянуть в мир "живого" производства, увидеть, как создаются карьерные гиганты высотой с трехэтажный дом, проехать в кабине самосвала грузоподъемностью 130 т.

Кроме того, посетителям предлагается пройти начальный курс обучения вождению на динамическом тренажере и попробовать себя в роли настоящего водителя-испытателя. На тренажере полностью воспроизведена реальная дорожная обстановка карьера в режиме 7D, можно менять погодные условия. Если водитель наедет на виртуальную кочку, то обязательно почувствует срабатывание амортизаторов виртуального самосвала.

Экскурсионные туры имеют не только познавательный и ознакомительный характер, но и профориентационный, в зависимости от состава группы и индивидуальных пожеланий посетителей. "Для специализированных групп могут организовываться занятия-семинары по машиностроительной тематике и менеджменту в машиностроительной отрасли", - отметили на заводе.

"Экскурсия на БЕЛАЗ - это возможность своими глазами увидеть уникальные по своим возможностям и размерам машины, познакомиться с тонкостями производства техники мирового уровня, сделать памятное фото на фоне БЕЛАЗа-75710 - самого большого карьерного самосвала в мире, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, проехать на карьерном самосвале большой грузоподъемности, приобрести подарочный сертификат (на посещение БЕЛАЗа и возможность прокатиться на карьернике) для своих близких, коллег и друзей", - подчеркнули в пресс-службе.

В связи с эпидемиологической обстановкой, обусловленной распространением COVID-19, экскурсионное сопровождение организуется только в выходные дни, строго по предварительной записи. Время проведения: суббота - 10.00, 12.00, 14.00, воскресенье - 10.00, 12.00. Записаться на экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефонам: +375 17 2-72-72, +375 44 566-04-72 или отправить заявку на e-mail: tur@belaz.minsk.by.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-