БЕЛАЗ завершил испытания нового погрузчика для строительной и горнодобывающей отрасли

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ завершил очередной этап заводских испытаний нового погрузчика БЕЛАЗ-78241 с объемом ковша 6,6 куб.м для строительной и горнодобывающей отрасли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Со временем эта машина придет на смену погрузчикам серии БЕЛАЗ-7822, выпуск которых продолжается с 1997 года.

"В конструкции машины использованы оригинальные компоновочные решения для улучшения основных показателей работы. Реализован легкий доступ к основным точкам обслуживания. Установлен дизель мощностью 575 л.с. Применена новая гидромеханическая передача (ГМП) с четырьмя передачами переднего хода и четырьмя заднего хода. Для контроля состояния ГМП установлена система диагностики и защиты. Опция предназначена для диагностики работы трансмиссии, обнаружения критических ошибок с выводом информации на монитор в кабине оператора", - рассказали в пресс-службе.

Кабина спроектирована для максимально удобной работы. "Большая зона остекления обеспечивает отличный обзор. Система безопасности ROPS и FOPS гармонично интегрирована в конструкцию кабины. Управление рабочим оборудованием погрузчика осуществляется при помощи джойстиков и интегрировано с системой автоматического позиционирования, что обеспечивает подъем ковша на заранее запрограммированную высоту и опускание в положение зарезания в грунт, что облегчает работу оператора", - подчеркнули на предприятии.

Также установлена система взвешивания, информация о которой отображается на электронной панели наряду с остальными важными данными по работе погрузчика и его систем.

Как отметили в пресс-службе, БЕЛАЗ-78241 предназначен для работы с карьерными машинами грузоподъемностью до 60 т.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-