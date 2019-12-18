БелАЗы особо большой грузоподъемности доставлены в Заполярье

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые белорусские 130- и 180-тонные карьерные самосвалы пополнили автопарк Кировского филиала АО "Апатит" (группа "ФосАгро", Мурманская область, Россия), сообщили БЕЛТА в ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

Прописку на Восточном руднике получили особые машины: 130-тонник сошел с заводского конвейера под юбилейным четырехтысячным номером, а 180-тонник стал первым в Кировском филиале самосвалом такой грузоподъемности.

Техника начала поступать в регион по соглашению, подписанному в сентябре. В ближайшие три года туда отправится крупная партия продукции завода. Планируется также, что самосвалы впоследствии будут модифицированы и приобретут новые технические характеристики. Дополнительно установленное уникальное оборудование позволит управлять ими на большом расстоянии. Экспериментальную площадку по работе карьерной техники в беспилотном режиме планируется создать в Ньоркпахкском карьере Восточного рудника.

Фото ОАО "БелАЗ"

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. В январе - ноябре этого года предприятие активно работало с партнерами из 47 стран.-0-