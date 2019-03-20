"БЕЛДЖИ" будет выпускать седаны представительского класса

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" планирует во втором полугодии 2019 года начать производство седанов представительского класса. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра промышленности Беларуси, исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работаем над новым модификациями машин. Это седан представительского класса, думаем, что это машина нового поколения Geely Emgrand GT. Соберем 100 автомобилей, посмотрим на спрос. Планируем во втором полугодии произвести такие машины", - рассказал Геннадий Свидерский.

К настоящему времени на заводе произведено по полному технологическому циклу 11,2 тыс. автомобилей трех моделей: Geely Atlas, Geely Еmgrand X7 и Geely Еmgrand 7. Всего же насчитывается 27 модификаций машин, предлагаемых в семи цветовых решениях. "В феврале мы презентовали новую Atlas 1,8 Turbo, отмечаем на нее повышенный спрос. Поэтому по отношению к плану 2019 года планируем увеличить объемы продаж", - добавил и.о. гендиректора предприятия.

Более половины выпущенных автомобилей поставлено в Россию, где создано 50 дилерских центров. Завод работает над расширением географии экспорта. "Провели переговоры с партнерами из Литвы, Украины, Польши, Молдовы, Сербии. Радует, что они подтвердили, что цена на машины проходная и технические характеристики удовлетворяют заказчиков в этих странах", - отметил Геннадий Свидерский.-0-