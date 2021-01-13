"БЕЛДЖИ" изучит спрос на электромобили и будет готовиться к производству - Пархомчик

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" изучит спрос на электромобили и будет готовиться к производству. Об этом рассказал министр промышленности Петр Пархомчик в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Очень важным вопросом является производство в Беларуси электромобилей. У нас была достигнута договоренность, что в 2021 году от 500 до 1 тыс. электромобилей будет поставлено в нашу страну, чтобы изучить спрос, понять возможности, а затем проводить все необходимые работы по подготовке к производству. Ожидать электромобили нужно ближе ко второму полугодию. Мы не снимаем вопрос с повестки дня. Думаю, что потребитель должен находиться в ожидании того, что появится наш белорусский электротранспорт", - сказал Петр Пархомчик.

По его словам, 2020 год был лучшим за весь период работы "БЕЛДЖИ". "Очень важно, что мы отгрузили на экспорт 13 тыс. легковых автомобилей (а планировали 11 тыс.) В Беларуси тоже хорошо поработали благодаря нашим банкам, которые предлагают потребителям очень хорошую систему услуг по приобретению авто. В общей сложности продано или поставлено под реализацию более 22,5 тыс. легковых автомобилей", - отметил министр.

Торжественное открытие завода "БЕЛДЖИ" состоялось 17 ноября 2017 года. Предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удар и др.).-0-

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