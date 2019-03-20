"БЕЛДЖИ" ограничил торговые наценки на запчасти к автомобилям Geely

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" ограничило торговые наценки на запасные части к выпускаемым автомобилям Geely. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра промышленности Беларуси, исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Свидерский рассказал о механизме ценообразования на комплектующие для легковых автомобилей белорусского производства: "Он включает китайские поставки, причем запчасти поставляются для рынка Беларуси и России по одной цене. Далее идет продажа нашим дилерам, и после получается финишная цена, которую видит потребитель. Мы столкнулись с тем, что торговые наценки были достаточно высоки".

В феврале завод издал директиву об ограничении торговых наценок не более 35% на запчасти к автомобилям. "Попросили китайских коллег предоставить действующий в Китае прейскурант по комплектующим, которые требуют замены. Сейчас идет процесс согласования, - отметил Геннадий Свидерский. - Могу заверить, что все работы по трудоемкости технического обслуживания, стоимости запчастей будут пересмотрены, для того чтобы были обоснованные цены, поддерживающие конкурентоспособность наших автомобилей на рынке".

В 2019 году "БЕЛДЖИ" планирует выпустить 20 тыс. машин. "Сервис - один из важнейших компонентов увеличения объемов производства. Мы можем произвести только то, что у нас купят, а купят только при экономической выгоде и удовлетворенности техническими характеристиками", - добавил и.о. гендиректора завода.-0-