"БЕЛДЖИ" ожидает полноценного возобновления поставок из Китая в середине апреля

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" ожидает полноценного возобновления поставок комплектующих из Китая в середине апреля. Об этом сообщил сегодня журналистам директор предприятия Геннадий Свидерский, отвечая на вопрос о влиянии распространения коронавируса на работу завода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обещают, что полноценное возобновление поставок будет где-то в середине апреля. Надеемся, что обойдемся без простоев - у нас есть определенные комплектующие. Если будут приходить следующие, то все должно нормализоваться", - сказал Геннадий Свидерский.

"В Ухане есть завод, который для всего мира делает лобовые стекла, это (распространение коронавируса. - Прим. БЕЛТА) было проблемой. Сотрудники компании Geely вышли на работу уже с начала марта. Но есть определенные дефициты по другим заводам, они не могут собрать комплект, соответственно, им сложно отправить нам. Но 6, 7 марта и сегодня первые поезда пошли, мы их ожидаем через 18 дней, может, даже через 14,", - отметил директор "БЕЛДЖИ".

Что касается завода "БЕЛДЖИ", то на нем ситуация нормальная, заверил Геннадий Свидерский. Из 1,5 тыс. работающих человек 20 специалистов из Китая. Но они были в отпуске с остальными сотрудниками в декабре и не посещали КНР во время эпидемии коронавируса.

Говоря о падении цен на нефть, директор "БЕЛДЖИ" высказал мнение, что это скажется и на автомобильной промышленности. "В автопроме, когда есть серьезные колебания курса, то, конечно, сложно. Мы держим цены прошлого года, но наши усилия не бесконечны. Все эти события должны повлиять и на себестоимость производимой продукции, и соответственно на цены", - считает Геннадий Свидерский.-0-

Фото Оксаны Манчук

"БЕЛДЖИ" готов рассматривать выпуск электромобилей при продаже 5-10 тыс. авто в год "С точки зрения стратегии, если будет массовый спрос - где-то порядка 10 тыс. автомобилей в год, то целесообразно вести подготовку производства", - сообщил журналистам директор предприятия Геннадий Свидерский