10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" планирует повысить уровень локализации кроссовера Coolray Geely Coolray (SX-11). Об этом сообщил сегодня журналистам директор предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроссовер Coolray был выведен на рынок в феврале этого года и пользуется спросом. "Модель Coolray показала себя как очень востребованная. У нас уже есть план, по которому в этом году по модели Coolray будем делать и сварку, и окраску, то есть полный технологический цикл. Это связано с тем, что мы видим: модель в рынке. Соответственно, вкладываем деньги в полную подготовку производства", - рассказал Геннадий Свидерский.

Автомобиль Coolray оснащен системой автопарковки, интеллектуальным ближним и дальним светом. Это переднеприводной кроссовер с 1,5-литровым трехцилиндровым турбодвигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Расход у такой машины 6,1 л на 100 км. На рынке автомобиль представлен в двух версиях - Comfort и Flagship.-0-