14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" планирует продать в России в 2021 году 15-20 тыс. авто, сообщил директор предприятия Геннадий Свидерский сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Акционеры утверждают план в марте, мы прогнозируем диапазон от 15 до 20 тыс., 15 тыс. законтрактованы", - сказал Геннадий Свидерский.

В 2020 году продажи "БЕЛДЖИ" составили 23,5 тыс. авто, из них около 9 тыс. - в Беларуси, остальная часть - на российском рынке. Произведено было 20,4 тыс. машин.

"То есть мы остались на 1 января практически с нулевым складом. И в целом у нас была стратегия 2020 года - работать только под договоры, чтобы курсовые изменения и все остальное не повлияло на экономику предприятия", - пояснил Геннадий Свидерский.

По его данным, предприятие в 2020 году сработало с рентабельностью 5%. "Прибыль от реализации - Br38 млн, чистая прибыль меньше", - отметил он.-0-