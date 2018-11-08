8 ноября, Борисовский район /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" планирует в 2019 году произвести 25 тыс. автомобилей, сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"На основании анализа рынка мы составили бизнес-план. Он еще окончательно не утвержден, но мы перед собой ставим задачу в следующем году выйти на производство 25 тыс. автомобилей. Предлагаем два вида кроссоверов и седан, все три модели испытаны и презентованы. Кроме того, завершили испытания новой модификации кроссовера - турбированной, которая, надеемся, будет востребована на рынке Беларуси и России. В Беларуси планируем продать 7 тыс. машин, остальное - на экспорт. Основные поставки будут осуществляться в Россию. Надеемся, что в следующем году начнем работать с другими близлежащими странами. Проведены переговоры с Молдовой, Украиной, Литвой, планируем переговоры с Польшей", - сказал Геннадий Свидерский.

На заводе производится 60 автомобилей за смену, в ноябре-декабре ожидается увеличение производства до 70 за смену. "В 2019 году, где-то начиная со второго квартала, планируется выйти на полную мощность - 120 автомобилей за смену. За следующий год хотим обучить и набрать дополнительно рабочих, чтобы в 2020 году можно было работать в две смены, - отметил и.о. гендиректора. - Для того чтобы производить 120 автомобилей в смену, нам нужно набрать еще 250 рабочих, а чтобы перейти на двухсменную работу, потребуется еще порядка 500 человек".

Локализация производства на "БЕЛДЖИ" достигла 50%. "Прорабатывается локализация и других компонентов, например, элементов шумоизоляции, тормозных колодок, генераторов", - добавил Геннадий Свидерский.

За январь-сентябрь 2018 года на предприятии произведено более 5,4 тыс. легковых автомобилей.-0-