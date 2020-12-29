"БЕЛДЖИ" планирует выпустить новые модели автомобилей Geely

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "БЕЛДЖИ" в начале 2021 года планирует выпустить новую модель Geely GS и завершить работы по локализации модели Atlas PRO. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина с руководством завода, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Кроме того, продолжатся эксплуатационные испытания электромобилей с последующей адаптацией к белорусскому рынку. Так, в текущем году на автозаводе освоили производство Geely Coolray по полному циклу. У автомобиля современный турбированный двигатель и роботизированная коробка передач с двойным сцеплением и масляной ванной. Все работы по креплению моторного отсека и части днища автомобиля проводятся вручную при помощи адаптивной системы сварки.

В цехе сварки завода используется 31 комплект зажимов, 24 комплекта технологической оснастки и 27 роботов для сварки высокой точности. При помощи системы MES выполняется автоматизация производственного процесса всего предприятия, а также проводится статистический анализ, что позволяет контролировать выполнение плана, совершенствовать диспетчеризацию. "Использование робототехнических комплексов в производстве всегда эффективно. Это стопроцентная гарантия качества продукции, а также гибкость производства в соответствии с концепцией "Индустрия 4.0", - отметил Александр Шумилин. Он также обратил внимание, что использование автоматики и систем контроля обеспечивает высокий уровень безопасности производственной линии, соответствующий современным международным стандартам.

Торжественное открытие завода "БЕЛДЖИ" состоялось 17 ноября 2017 года. Предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удар и др.).-0-